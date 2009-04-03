Дітям-інвалідам підвищать щомісячну пенсію на 7,5 гривень

Член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ вважає, що рішення Кабінету Міністрів про збільшення пенсій і соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам та інвалідам на 7,5 грн. виглядає як знущання.

«Анонсоване урядом підвищення з 1 квітня мінімальної заробітної плати можна оцінювати тільки за принципом «порахували – розплакалися», - сказано в переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів коментарі народного депутата. На думку М.АЗАРОВА, «першоквітневий жарт уряду ТИМОШЕНКО не вдався, і цей розиграш незабаром обернеться людськими трагедіями, наростанням соціальної напруги».

Народний депутат нагадав, що з 1 квітня 2009 року, згідно із законом «Про державний бюджет України на 2009 рік», відповідальність за який узяла на себе нинішня урядово-парламентська коаліція, мінімальна зарплата збільшується з 605 до 625 гривень – тобто на 20 грн. Загалом протягом 2009 року мінімальну зарплату буде підвищено на 64 грн. (з 605 до 669 грн).

Проте, констатує М.АЗАРОВ, по-перше, підвищення мінімальної зарплати ніяк не торкнулося працівників бюджетних установ, для яких вона «заморожена» на рівні жовтня минулого року (545 грн.), тобто ця категорія громадян щомісяця недоотримає 80 грн.

По-друге, не відбулося синхронного підвищення прожиткового мінімуму, як це було в попередні роки – а, отже, в умовах інфляції і безробіття.

«Практично це означає, що в нашій країні кожен з тих, хто потребує допомоги держави, яка розраховується виходячи з прожиткового мінімуму, недоотримує 122-199 гривень щомісяця», - заявив М.АЗАРОВ.

Встановлені законом про бюджет розміри прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення свідомо занижені й розраховані на старому наборі «споживчого кошика».

Як наслідок, занижено розміри пенсій, державної допомоги, соціальних виплат, які визначені, виходячи з розміру прожиткового мінімуму.

Окрім пенсіонерів, це стосується виплат самотнім матерям, сім`ям з дітьми, дітям-інвалідам, ветеранам, чорнобильцям тощо.

На цьому тлі, зазначає М.АЗАРОВ, просто знущанням виглядає рішення Кабміну про збільшення розміру пенсії, державної соціальної допомоги інвалідам, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а також особам, у яких немає прав на пенсію, на 7,5 грн.

«Таким чином, уряд ТИМОШЕНКО «ощасливлює» пенсіонерів 1 пакетом молока і 1 буханцем хліба на місяць, хоча надбавка має бути щонайменше в 10 разів більше, щоб люди могли елементарно вижити», - підсумував М.АЗАРОВ.