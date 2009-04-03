У Росії алкоголіків лікуватимуть примусово

Комісія Московської міськдуми з охорони здоров`я розгляне ініціативу архангельських депутатів, які пропонують примусово лікувати наркоманів та п`яниць, якщо ті двічі на рік здійснювали адміністративні правопорушення.

Швидше за все, у міськдумі цю пропозицію схвалять, а потім ініціативу розглядатимуть депутати Держдуми РФ.

Таким чином, у Росії знову може з`явитися широко відомі у радянські часи ЛТП - лікувально-трудові профілакторії для алкоголіків.

Зараз росіян не можна змусити лікуватися від алкоголізму або наркоманії без їхньої на те згоди. Однак у новому законопроекті зазначено, що для примусового лікування є обов’язковими дві умови: два і більше адміністративні правопорушення за рік плюс рішення суду. Ні згоди самих алкоголіків, ні згоди їхніх рідних питати не будуть.

"Більше 40% побутових злочинів у Москві відбувається у стані алкогольного або наркотичного сп`яніння, - зазначає голова комісії з охорони здоров`я Мосміськдуми Людмила Стебенкова. - Це жах для родичів! Домашній терорист перетворює життя своїх близьких на пекло. Якщо він не встиг нікого побити чи зарізати, у міліцію його не заберуть. Тому законопроект архангельських колег ми підтримаємо - він захистить людей від суспільно небезпечної поведінки алкоголіків та наркоманів".

Лікувально-трудові профілакторії, що існували у СРСР із 1964 року, фактично були місцями позбавлення волі. За рішенням судів туди на лікування відсилали наркоманів та алкоголіків. У ЛТП людину могли тримати від року до двох років. Лише у 1994 році систему лікувально-трудових профілакторіїв було скасовано президентським указом. У 2003 році це рішення підтвердив Володимир Путін.

Уряд РФ поправки архангельських депутатів щодо відродження профілакторіїв підтримувати не поспішає: зокрема, із фінансових міркувань. За підрахунками жителів Архангельська, на примусове лікування п`яниць та наркоманів потрібно майже 500 млн. рублів на рік.

У той час, коли у МВС підтримують нововведення, експерти Міністерства охорони здоров`я РФ наполягають на тому, що алкоголізм і наркоманію можливо вилікувати тільки за добровільною згодою людини.

Із ними погоджуються також наркологи та правозахисники. Відновлення лікувально-трудових профілакторіїв, на їхню думку, не призведе до викорінення пияцтва, а лише стане інструментом для розправи із неугодними.

Фахівці нагадують, що у радянські часи у ЛТП потрапляли і ті, хто не зловживав алкоголем. "Були випадки, коли чоловік із дружиною посварилися - дружина зопалу написала заяву, і його, зовсім здорового, забирали у ЛТП на рік-півтора, - наводить приклад Сергій Полятикін, керівник медичних програм Фонду Ні наркоманії та алкоголізму. - Людей, що потрапили у ЛТП, використовували як безкоштовну робочу силу на заводах. При цьому алкоголіки продовжували пити, навіть перебуваючи у профілакторіях".

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