Через кризу в Україні різко зросла кількість абортів і впала народжуваність

Вирішуючи, чи залишати дитину, українки у складних економічних умовах все частіше схиляються до аборту. Бебі-бум, який намітився в минулому році в Україні, знесла хвиля економічної кризи. У лічені місяці країну накрила епідемія абортів, і народжуваність пішла на спад.

Криза змушує зважитися на аборт все більше співвітчизниць. За останні три місяці попит на препарати, за допомогою яких можна викликати медикаментозний аборт, зріс на 10-15%, розповіли Корреспонденту в київських аптеках. Лікарі приватних клінік визнають, що кількість передчасних переривань вагітності йде вгору, і очікують ще більшого зростання.

Навіть в інтернет-пошуковику Яndex слово аборт задавали з початку року в десять разів частіше, ніж за аналогічний період 2008-го, зазначає видання.

Однак офіційна статистика поки ані підтверджує, ані спростовує зростання абортів у країні. Даних по кризовим місяцях Мінохоронздоров`я не дає. "За цей показник лікарів (їхні керівники) карають - мовляв, ті не ведуть профілактичну роботу, - пояснює Світлана Жук, головний акушер-гінеколог Державного управління охорони здоров`я Києва. - Тому медпрацівники не дають правдивих даних".

Відомо, щонайменше, що щорічно від небажаної вагітності за статистикою позбуваються понад 200 тис. українок. За даними громадської організації з боротьби з абортами Доля, реальна цифра у п`ять разів більша, а на одного новонародженого в Україні припадає як мінімум одне переривання вагітності.

Хоча за останні десять років кількість абортів в Україні скоротилася втричі, цю позитивну тенденцію криза розвертає назад. Валерій Зукін, директор репродуктивної медичної клініки Надія, очікує протягом цього року зростання кількості абортів на 20-30%.

Розраховувати в найближчі роки на збільшення народжуваності теж не варто. У 2008-му в Україні з`явилися на світ 510 тис. немовлят - абсолютний рекорд за роки незалежності, а в деяких регіонах (Рівненській, Івано-Франківській областях і Києві) народжуваність навіть перевищила смертність. Тепер ця тенденція ризикує захлинутися.

Професор Федір Дахно, директор Інституту репродуктивної медицини і батько першого української дитини з пробірки, не приховує, що через кризу кількість пацієнтів, готових з його допомогою подолати безпліддя, зменшилася. Щоправда, цифр не називає, обмежуючись відмовкою: "Звичайно ж, економічні умови створюють сприятливі умови в демографічному питанні".

Дахно називає аборти злочином, але причину зростання їх числа шукає не стільки в економічних проблемах, скільки в недбайливому відношенні жінок до власного здоров`я.

"Кризою зручно прикриватися, щоб себе виправдати. Хіба не можна купити презерватив або використовувати народні методи контрацепції?".

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