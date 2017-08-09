Завтра відбудеться прес-конференція Гуманітарного штабу Ахметова про результати 3-річної роботи

Завтра - 10 серпня 2017 року в Києві відбудеться брифінг Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на тему: «Три роки допомоги – понад мільйон врятованих життів».

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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова, створений 6 серпня 2014 року, за 3 роки роботи став наймасштабнішою гуманітарною місією на Сході Україні. Була розроблена і впроваджена безпрецедентна для країни система допомоги людям, яка базувалася на провідних світових гуманітарних практиках, а також на власних алгоритмах і методиках, які стали зразковими.

Учасники брифінгу – керівники та волонтери Штабу - розкажуть про результати роботи, завдяки якій було врятовано більше мільйона людських життів, і плани на найближче майбутнє. Також прозвучать реальні історії з життя волонтерів прифронтової зони.

Спікерами заходу будуть: Олександр Вишняков, директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Ірина Темерко, керівник програм і проектів Гуманітарного штабу, Ольга Тюріна, волонтер Гуманітарного штабу з р. Щастя, Луганської області.

Місце проведення: Київ, прес-центр «Українські новини», ст. м "Палац Спорту", вул. Еспланадна, 20 (1 поверх). Початок реєстрації ЗМІ на брифінг - 10:30.

Прохання до представників ЗМІ попередньо акредитуватися в прес-службі Гуманітарного штабу (066) 913 64 40, e-mail: press@fdu.org.ua.