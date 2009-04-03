До кінця кризи про медстрахування в Україні варто забути?

У Раді зареєстровано законопроект, який допускає одночасне існування державної страхової організації і спеціалізованих медичних СК. МОЗ дало зрозуміти, що до закінчення кризи про обов`язкове медстрахуваня варто забути.

Депутат Валерій Коновалюк зареєстрував законопроект №4279, у якому запропонував ввести обов`язкове медичне страхування. Пріоритетним платником внесків є працедавець — він зобов`язаний платити 50% за працівника і його дітей. Страховку для пенсіонерів оплачуватиме Пенсійний фонд, для приватних підприємців — органи місцевого самоврядування. При цьому страховий платіж по медичному страхуванню складе 6% прожиткового мінімуму для працюючого населення і дітей і 3% — для пенсіонерів.

Засоби спрямовуватимуть тільки на надання медичних послуг, покликаних зберегти життя і здоров`я застрахованого. А також на оплату гонорарів для лікарів, залежно від кваліфікації, спеціалізації, навантаження і якості роботи лікаря. Невикористану частину премій СК має право направляти на медичні дослідження і підвищення кваліфікації лікарів.

Управляти системою на першому етапі буде державна організація, яка стане виконувати і функції страховика. Пізніше буде створений Центр медичного страхування, який управлятиме галуззю, а державна СК — нарівні з комерційними займатися страхуванням.

По суті, пропонується встановити баланс сил між державною СК і комерційними компаніями. Позаяк, начебто, страхова галузь в умовах кризи переживає не кращі часи, і довіритися їй повністю було б ризиковано. З іншого боку, проведення реформи у такому вигляді приведе до появи додаткового податку на працедавця. Тим часом багато працедавців зараз відмовляються від програм добровільного медичного страхування, а введення ОМС може стати непосильним для ряду підприємств.

«Більшість підприємств просять залишити витрати за програмами медстрахування на рівні 2008 р. З 150 наших стратегічних клієнтів тільки три компанії відмовилися розвивати медичне страхування. Але ми змушені підвищити вартість, оскільки медикаменти і послуги виросли в ціні», - заявила Леся Тітова, директор по медичному страхуванню СК «Нова».

У асоціації «Страховий бізнес» розповіли, що проект є компромісом між створенням державної СК і роботою тільки комерційних страховиків. «До кризи ми відстоювали позиції про пріоритет роботи СК, зараз її відстоювати безглуздо. Інша справа, чи потрібно в умовах кризи взагалі вводити обов`язкове медстрахування, адже воно вимагає великого залучення грошей, а бізнес в умовах кризи цієї не витримає», - розповіли в асоціації.

Але шанси на ухвалення законопроекту і швидкий запуск реформи невеликі. МОЗ в умовах кризи, схоже, відмовилося від форсованого введення ОМС, залишивши його до кращих часів.

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