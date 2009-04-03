Погода на завтра

Завтра в Україні очікується суха і тепла погода, лише на сході – невеликий дощ

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у східних областях та на Сумщині невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 11-16° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині місцями 18-20° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла.

У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 11-16° тепла.

У столиці завтра також опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15° тепла.