Соняшниковий мед підвищить імунітет, відновить сили та омолодить організм - медики

Соняшниковий мед має багато цінних властивостей: він легко засвоюється, живить клітини, покращує стан волосся, нігтів, нормалізує перистальтику кишечника, знімає запалення.

Читайте такожМед - ліки від більшості недугМедики пояснюють, що користь соняшникового меду також полягає в його високій ферментативній активності. Порівняно з іншими сортами меду, соняшниковий містить велику кількість ензимів, що запускають обмінні процеси в організмі і стимулює імунітет.

Значний вміст амінокислот обумовлює омолоджуючі, імуностимулюючі, регенеруючі властивості.

Антиоксиданти, що містяться в продукті, активно виводять солі важких металів з організму, нейтралізують дію радіоактивних речовин, зазначають лікарі. Соняшниковий мед обов'язково включають в раціон людям, які проживають в екологічно неблагополучних районах, в зонах підвищеного радіоактивного фону.

Соняшниковий мед активно впливає на шлунково-кишковий тракт: м'яко обволікає шлунок, знімає спазми, кишкові кольки, нормалізує стілець. Вживаючи незначну кількість щодня, можна позбутися від виразки дванадцятипалої кишки, гастриту.

Соняшниковий мед благотворно діє на серцево судинну систему: зміцнює, тонізує стінки судин, очищає кров від шлаків, покращує її якість, нормалізує кров'яний тиск, є джерелом глюкози для нормальної роботи серця. Рекомендується людям з ішемічною хворобою серця.

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Медові полоскання горла вбивають до 99 % патогенних мікробів, бактерій при гнійної ангіні, фарингіті, бронхіті. Соняшниковий мед широко використовують в педіатрії як допоміжний засіб при лікуванні застуди та грипу, як профілактичний засіб в періоди епідемій. Вживання при бронхіальній астмі знімає спазм бронхів, розріджує згустки, збільшує кількість відходить мокротиння.

Протизапальні лікувальні властивості соняшникового меду знайшли застосування в лікуванні таких шкірних захворювань, як екзема, гнійні рани, акне, фурункульоз, роздратування, укуси комах.

Активні протизапальні компоненти благотворно впливають на клітини печінки, відновлюючи їх функції.

Соняшниковий мед є сильним гомеопатичним препаратом, ефективно використовується в косметології для омолодження, відновлення функцій шкіри, для боротьби з віковими змінами шкіри, його застосовують у складі рецептів народної медицини, як допоміжний засіб у терапевтичній практиці та педіатрії.