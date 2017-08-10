В Україні за торгівлю немовлятами планують ув'язнювати на все життя

Верховній Раді пропонують встановити за зґвалтування малолітніх і торгівлю немовлятами покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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Це передбачено законопроектом № 7020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав і свобод дітей», авторами якого є народні депутати Дмитро Добродомов, Богдан Матківський, Олег Мусій (усі позафракційні) та Андрій Антонищак (фракція «БПП»).

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, якими посилити покарання за згвалтування шляхом позбавлення волі на строк від 5 до 7 років (УНІАН: зараз - від 3 до 5 років). За зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього передбачено встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років (УНІАН: зараз - від 7 до 12 років).

Відповідно до законопроекту, за зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього передбачено позбавлення волі на строк від 12 до 15 років або довічне позбавлення волі (УНІАН: зараз - від 12 до 15 років або довічне позбавлення волі.

За торгівлю дитиною віком до 1 року передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Також пропонується Кримінальний кодекс доповнити новою статтею 120-1, відповідно до якої схиляння особи до вчинення самогубства при відсутності ознак доведення до самогубства карається громадськими роботами на строк до 240 годин або арештом на строк до шести місяців. Те саме діяння, вчинене щодо малолітнього або неповнолітнього, вчинене злочинною організацією, у публічному виступі, засобах масової інформації або мережі Інтернет, карається обмеженням волі на строк від 1 до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Пропонується суттєво збільшити штрафи за доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими особами. Такий штраф має становити від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від 3 до 15 діб (УНІАН: зараз - від 6 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Крім того, пропонується ввести відповідальність за залучення малолітніх у злочинну діяльність та/або пияцтво, жебрацтво (систематичне випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб), азартні ігри, або його використання у такій діяльності, зокрема батьками, родичами.

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У пояснювальній записці йдеться, що лише за січень-червень 2017 року 3 тис. 838 дітей стали жертвами злочинів, що становить 1,71% від усіх потерпілих. Загалом за 2016 рік потерпілими є 7 тис. 200 дітей, що становить 1,62% від усієї кількості потерпілих. За 2015 рік – 7 тис. 50 дітей (1,71%).

За січень-червень цього року в Україні вбивств зазнала 31 дитина, зґвалтувань – 56, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 13, розбоїв – 95, грабежів – 321, шахрайства – 168, крадіжок – 840, торгівлі дітьми – 11, ДТП – 508, насильства в сім’ї - 82.