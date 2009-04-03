Як попередити зморшки?

Лосьйони і креми поліпшують лише шкіру зовні, а боротися із старінням необхідно зсередини. Фахівці склали Топ-10 продуктів, які допомагають відстрочити старіння шкіри і появу зморшок.

1. Шпинат

Для того, щоб ваша шкіра через пару тижнів виглядала на 38% молодшою, додайте в свій щоденний раціон темно-зелені листові овочі, такі як шпинат або капуста.

Ці овочі буквально нашпиговані антиоксидантом під назвою лютеїн, який, як показало дослідження французьких учених, сприяє гідратації шкіри, покращує її еластичність і бореться із зморшками.

2. Боби

Боби допоможуть організму виробити цілющу антивікову речовину, звану гіалуроновою кислотою, говорить Никі Хембельтон-Джонс (Nicky Hambleton-Jones) з телевізійного шоу "На 10 років молодший": "Коли людина народжується, ця кислота присутня в шкірі в достатній кількості, тому всі немовлята такі пухкі і гладенькі. З’їдайте хоча б 2 ложки бобів у день.

3. Ягоди гойї Гуру по шкірі доктор Ховард Мурад (Howard Murad) обожнює омолоджуючу дію цих червоних ягід, стверджуючи, що вони є "найживильнішими продуктами на планеті".

Фактично, в 1 грамі ягід міститься майже в 500 разів більше вітаміну C, ніж в 1 грамі апельсина, - а вітамін C сприяє утворенню колагену, який робить шкіру пружною.

4. Індичка

Біле м`ясо індички містить життєво важливий для шкіри білок карнозин, що уповільнює в шкірі процес перехресного зшивання. В результаті цього процесу волокна перетворюються на колаген шкіри, роблячи її грубою і нееластичною. А потім, коли ви посміхаєтеся, смієтеся або хмуритеся, утворюються "гусячі лапки" і інші зморшки. Якщо ви не хочете, щоб вони з`явилися, не відкладайте приготування індички до Різдва, а їжте її 2-3 рази на тиждень.

5. Насіння льону

Олію з насіння льону можна пити, додавати у фруктові коктейлі або разом з бальзамним оцтом використовувати як заправку для салату. Слід приймати його не менш як ложку в день.

"Льняне сім`я є одним з основних джерел жирних кислот омега-3", - говорить Сьюзі Грант (Suzi Grant), автор книги Alternative Aging (видавництва Penguin). "Клітини шкіри оточує жировий шар, що складається з цих і інших жирів, тому, що більше омега-3 ви прийматимете, то міцнішим буде цей шар і то повніші будуть клітини вашої шкіри, що дозволяє приховати складки і розгладити зморшки".

6. Чорнослив

Однією з найважливіших причин старіння шкіри є постійна атака клітин вільними радикалами, які руйнують здорові тканини шкіри. Живильні речовини, звані антиоксидантами, допомагають нейтралізувати вільні радикали, перш ніж вони нанесуть пошкодження, а чорнослив - абсолютний рекордсмен за вмістом антиоксидантів. На другому місці знаходиться чорниця. Щоб добитися позитивного результату, необхідно з`їдати щодня по 5-6 ягід чорносливу або по невеликому кошичку чорниці і ви заряджатиметеся імпульсом здоров`я.

7. Буряк

Незалежний дієтолог Кері Ракстон (Carrie Ruxton) саме його ставить на перше місце: "Буряк є не тільки важливим джерелом антиоксидантів, - до складу всіх червоних рослинних продуктів входить пігмент антоціанин, що підтримує виробництво колагену в шкірі". Очевидно, що буряк можна додавати в салати, але сьогодні в супермаркетах можна купити і буряковий сік.

8. Оливки

Зовсім недавно австралійські дослідники виявили, що чим більше люди споживають оливкового масла, тим менше у них зморшок.

Корисний жир, олеїнова кислота, фактично проникає через мембрани клітин шкіри, наповнюючи їх, що робить тонкі складки і зморшки менш помітними.

Щоб включити в щоденний раціон харчування якомога більше продуктів з оливок, використовуйте для приготування їжі оливкову олію, додайте маслини в соус для макаронів і в салати - або їжте їх цілком, як закуску.

9. Шоколад

Шоколад дуже корисний для шкіри. Учені з Німеччини виявили, що після вживання какао, посилюється притока крові до шкіри (тобто вона одержує більше живильних речовин і вологу). Він також захищає шкіру від дії ультрафіолетових променів - ворога шкіри номер один.

Проте достатня кількість антиоксидантів міститься тільки в чорному шоколаді.

10. Червоний перець Картопля, морква і багато інших продуктів також захищають шкіру від сонячних променів. Дослідження д-ра Рональда Ватсона (Ronald Watson) з Університету Арізони (University of Arizona) показали, що антиоксиданти, що входять до складу червоних, жовтих і оранжевих продуктів, формують під шкірою додатковий захист від УФ-випромінювання. "Ефект настільки сильний, що якщо впродовж 2-х місяців щодня з`їдати по 6 порцій цих фруктів або овочів, то ви створите природний бар`єр, еквівалентний 4-кратному сонцезахисному екрану", - пояснює д-р Ватсон.

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