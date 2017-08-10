Навіть за наявності однієї дитини з особливими потребами в школі має бути створено інклюзивний клас – Гриневич

Навіть при наявності однієї дитини з особливими потребами в школі повинен бути створений інклюзивний клас.

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Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, повідомляє прес-служба МОН.

Вона нагадала, що сьогодні уряд прийняв постанову про внесення змін щодо організації інклюзивного навчання. За словами Гриневич, відтепер створити інклюзивний клас стане легше.

«Так, керівник загальноосвітнього навчального закладу може організувати клас з інклюзивним навчанням на підставі заяви батьків, або законних представників дитини з особливими потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за підтримки відповідного органу управління освітою», - зазначила міністр.

Вона звернула увагу на те, що серед дітей, які мають змогу навчатися в інклюзивному класі, будуть і діти з дислексією.

«Наявність хоча б одної такої дитини є підставою для створення інклюзивного класу!», - зауважила міністр.

Зазначається, що вирішити питання з матеріально-технічною базою допоможе освітня субвенція, яка виділяється на кожну дитину і в бюджеті 2017 року закладено на інклюзивну освіту 209 млн грн.

В МОН пояснили, що передбачається для кожної дитини з особливими потребами у школі розробляти індивідуальний план розвитку, а розклад уроків для таких дітей складатиметься з урахуванням індивідуальних особливостей їхнього навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності тощо. При цьому до розробки програми планують залучати не тільки фахівців, але й батьків чи законних представників дитини.

«Також для забезпечення освітніх та соціальних потреб дитини тепер зможуть залучати соціальних працівників, батьків чи осіб, уповноважених ними. Раніше ж для допомоги дитині з особливими потребами у школі був присутній лише асистент вчителя», - додали у відомстві.

Водночас в МОН нагадують, що раніше міністр запевнила, що «інтернати для дітей з особливими потребами не будуть скасовані, поки інклюзія не стане якісною та доступною».