Наступного року тести ЗНО адаптують для дітей з вадами зору

Наступного року зазнає змін зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови, а тести з української мови та літератури, математики та історії України адаптують для тих, хто має вади зору.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій.

«Що стосується тестів. Найбільша зміна очікується на наступний рік у тесті з іноземних мов. Планується, що з’явиться елемент оцінювання нового виду діяльності, який до цього не практикувався – сприйняття мови на слух. Буде окремий блок аудіювання. Крім того, передбачається, що в процесі проходження державної підсумкової атестації буде використано дворівневий тест з рівнем володіння мови Б1 та Б2. І третій елемент - ми маємо адаптувати на наступний рік тести з української мови та літератури, математики та історії України для незрячих осіб. Ця категорія не є великою, але з точки зору збереження справедливості підходу у плані рівних умов доступу до вищої освіти ,ми це маємо робити і я сподіваюсь, що ми це зробимо на наступний рік», - розповів Карандій.