У Донецькій області захворюваність на грип і ГРВІ знизилася

У Донецькій області захворюваність населення на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) знизилася до міжсезонного рівня.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, на поточному тижні зареєстровано 15,5 тис. випадків захворювання ГРВІ, що на 13,7% нижче за попередній тиждень і на 54% нижче за рівень епідемічного порогу. Кількість госпіталізованих становила 360 осіб, зокрема 290 дітей.

У облСЕС зазначили, що зниження захворюваності відбулося у всіх вікових групах населення. Серед школярів рівень захворюваності знизився на 27%, порівняно з минулим тижнем, і на 14% - нижче за рівень епідпорогу.

У розрізі адміністративних територій області перевищення епідпорогу захворюваності також не спостерігається.