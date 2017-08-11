Кабмін звільнив Сивак з посади заступника міністра охорони здоров’я

Кабінет міністрів України звільнив Оксану Сивак з посади заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції за власним бажанням.

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Відповідне розпорядження від 9 серпня № 508-р опубліковано на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, Сивак була призначена на посаду заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції 31 серпня 2016 року.

9 серпня цього року Сивак написала у Facebook, що залишає посаду через «втрату взаємної довіри» в команді.

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«Сьогодні мій останній день на посаді заступника міністра охорони здоров'я у складі цієї команди. Повідомляю про це, оскільки не хочу, щоб це породило чутки, здогадки і версії. Я йду з МОЗу свідомо і маю бачення свого подальшого шляху. Таке рішення ухвалила, перш за все, через розбіжності у підходах до командної роботи та втрату взаємної довіри. Пріоритетом моєї команди була і лишається максимальна прозорість роботи міністерства, що видно з усіх напрямів у моєму підпорядкуванні. Це був важкий рік, протягом якого ми гідно справлялися зі своїми обов'язками», - заявила Сивак та підкреслила, що система охорони здоров'я в Україні потребує реальних змін.