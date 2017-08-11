За минулий тиждень жертвами конфлікту на Донбасі стали 6 мирних жителів

15:03, 11 серпня 2017
Країна
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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Олександр Хуг.

REUTERS

На минулому тижні жертвами конфлікту на Донбасі стали шестеро цивільних осіб

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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг.

«Протягом минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 6 жертв серед цивільного населення, з яких троє загиблих та троє поранених», - повідомив він.

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Теги: #війна на Донбасі#російська агресія в Україні