За минулий тиждень жертвами конфлікту на Донбасі стали 6 мирних жителів
15:03, 11 серпня 2017Країна
90
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Олександр Хуг.
Троє мирних жителів загинули, троє поранені / REUTERS
На минулому тижні жертвами конфлікту на Донбасі стали шестеро цивільних осіб
Читайте такожВнаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 70 дітей, ще 222 дитини отримали поранення - ЮНІСЕФ
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії в Україні Александр Хуг.
«Протягом минулого тижня СММ ОБСЄ зафіксувала 6 жертв серед цивільного населення, з яких троє загиблих та троє поранених», - повідомив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter