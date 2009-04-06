В Україні приватні лабораторії обдурюють пацієнтів

Гонорар лікареві і помилковий діагноз пацієнтові все частіше практикуються в приватних лабораторіях.

Лікарі з державних клінік зараз часто відправляють пацієнтів в приватні лабораторії за винагороду. Ті, у свою чергу, знаходять в результаті аналізів безліч фіктивних хвороб.

Новий заробіток українських медиків - направлення пацієнтів в приватні лабораторії. За одну таку "путівку", за словами Віктора Сердюка, віце-президента Всеукраїнської Ради захисту прав та і безпеки пацієнтів, вони одержують 10-30% вартості аналізу. Таким чином, лікар із стабільною кількістю хворих заробляє не менш як 2 тис. грн в місяць вдодачу до свого скромного заробітку.

У Ганни Луневої, головного позаштатного фахівця з питань клінічної лабораторії і діагностики МОЗ України, своя математика: близько 30% досліджень в приватних центрах необгрунтовані, а 35-40% їх аналізів тут же дублюють, коли пацієнта кладуть в стаціонар. При цьому достовірність результатів навіть в дорогих лабораторіях, помічає Лунева, ніхто не гарантує.

Як розповіла Лунева, дороге устаткування ще не гарантія якості. Мовляв, все може піти нанівець, якщо використовувати дешеві реагенти і найняти некваліфікованих фахівців.

Недбалому ставленню до діагностики сприяє і українська законодавча база. Наприклад, для відкриття лабораторії, за словами Олександра Хейломського, глави Всеукраїнської асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини, досить купити необхідні документи і проводити дослідження хоч удома на кухні.

"З перевіркою атестаційна комісія все одно прийде тільки через два роки після відкриття лабораторії", - додає він.

"Туди неможливо потрапити. Перевірити їх діяльність можна тільки з прокурором", - нарікає Луніна.

До нездорової атмосфери на ринку веде і боротьба лабораторій за кількість пацієнтів - тому комерційні діагностичні центри йдуть на поклін до лікарів. Якщо ж стати популярним місцем все ж таки не вдається, витрати оптимізують: застосовують дешеві реагенти, беруть на роботу некваліфікованих фахівців - їм можна платити менше, - а ціни на послуги залишаються тими ж.

Кореспондент