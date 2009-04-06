Риб'ячий жир зменшує розмір пухлин

Група вчених з Університету Мансури (Mansoura University), Єгипет, під керівництвом А.М. Аль-мовафі (A.M. El-Mowafy) з`ясувала, що омега 3 (omega 3), елемент, що знаходиться в риб`ячому жирі, зменшує розмір пухлин у мишей і робить хіміотерапію ефективнішою. Результати дослідження були опубліковані в журналі Cell Division.

На думку учених, їх відкриття дозволить розробити новий тип ліків від раку. Субстанція зменшує шкоду, що наноситься хіміотерапією ниркам. Відмітимо, що за останні 20 років жителі Європи, страждаючі від раку, одержали більше шансів на одужання - до такого висновку прийшла дослідницька група, що працює в рамках проекту Eurocare. Статистика, зібрана в 23 країнах Євросоюзу після 1988 року, показує, що зростання кількості одужань становить в середньому від 2% до 7% за десятиліття. З цими даними можна ознайомитися в спеціальному випуску журналу European Journal of Cancer.

А учені з Токійського університету (University of Tokyo), Японія, створили "живу" ляльку з людських ракових клітин, щоб продемонструвати новий метод тестування багатообіцяючих ліків. За словами керівника експерименту Шоджі Такеюши (Shoji Takeuchi), лялька дозволить дослідникам створити ряд структур, що містять клітини багатьох різних типів. Таким чином, медики зможуть тестувати ліки проти раку в умовах, максимально наближених до реальних умов людського тіла.

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