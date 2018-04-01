Найпоширеніші чоловічі захворювання

Якщо ви, як і багато чоловіків, проводите дні в сидячому положенні, тоді, можливо, вам варто звернути увагу на те, що відбувається з вашим організмом. Існують хвороби, які потрібно присікати на ранніх стадіях, не дивлячись на те, що вони викликають у вас тільки незручність або легке нездужання. У цій статті ви познайомитеся з основними симптомами хвороб і способами їх профілактики.

Цукровий діабет другого типу

Симптоми: спрага, втрата ваги одночасно із збільшеним апетитом, часте сечовипускання, нудота і часткова втрата зору – все це може бути ознакою діабету.

Опис: На відміну від діабету першого типу, який зазвичай виявляють ще в дитинстві, діабет другого типу розвивається вже в зрілому віці. Діабет з`являється у людини, коли її тіло не може регулювати цукор. А це, у свою чергу відбувається або через те, що підшлункова залоза не виробляє достатню кількість інсуліну, який знижує вміст цукру в крові, затримуючи розпад глікогену в печінці і збільшуючи використання глюкози м’язовими і іншими клітками, або тому що організм не реагує на гормон.

Поява діабету другого типу обумовлюється також розміром нашої талії. Головний чинник ризику – це ожиріння. Крім того, ризик-фактори включають: рівень холестерину, високий кров`яний тиск, чи хворіли на діабет у вас в сім`ї раніше, а також ваш вік (після 45 років значно зростає ризик захворювання на діабет).

Профілактика і лікування: Від цієї хвороби ліків не існує, проте, в більшості випадків, попередження краще лікування. Підтримуйте здорову вагу, займайтеся фізичними вправами, скоротіть до мінімуму споживання жирних продуктів. Все це допоможе вам у профілактиці діабету. Як заходи боротьби, багато хворих діабетом відмовляються від продуктів, які можуть негативно вплинути на цукор в крові, роблять уколи інсуліну і перевіряють вміст глюкози в крові.

Інсульт

Симптоми: Раптовий параліч однієї з частин тіла (зазвичай це рука, нога або обличчя), нечутливість, погіршення зору, невиразна мова, неконтрольований рух очей і втрата пам`яті.

Опис: Простіше кажучи, інсульт або "мозковий удар" – це гостре порушення мозкового кровообігу, викликане кров`яним згустком або аневризмою. В результаті порушення мозкового кровообігу вмирають клітини мозку, викликаючи різноманітні пошкодження мозку.

Профілактика і лікування: Першим, що потрібно зробити, якщо ви запідозрили інсульт, щонайшвидше потрапити до лікарні! Краще за все, якщо ви одержите кваліфіковану медичну допомогу протягом найближчих трьох годин. Протягом наступних декількох днів вам буде потрібно, щонайменше, постійне спостереження.

Можливо, ви будете піддані медикаментозному лікуванню, щоб відновити подачу кисню в мозок. А якщо інсульт вже давно минув, а у вас як і раніше є певні проблеми з рухом або членороздільною мовою, вам обов`язково буде потрібна відповідна терапія.

Коронарна (ішемічна) хвороба серця (ІХС)

Симптоми: Зазвичай, застережливими сигналами ІХС є біль в грудях під грудиною або нетиповий біль в грудях.

Біль може з`явитися в лівій половині грудей, спині, руці або животі і супроводжується уривчастим диханням. В деяких випадках, ви не дізнаєтеся про свою хворобу, поки у вас не буде серцевого нападу.

Опис: Ішемічна хвороба серця з`являється, коли в результаті утворення тромбоцитів і жирових клітин відбувається звуження артерій. Через зменшення діаметру знижується кровотік до серця. Коронарна хвороба серця є основною причиною смерті чоловіків і жінок в багатьох країнах (Росія, Німеччина, США).

Чинники ризику ІХС включають історію сім`ї (чи хворів в сім`ї хтось ще), високий кров`яний тиск, діабет і нездоровий спосіб життя (зокрема відсутність фізичних вправ), а також ожиріння і куріння.

Профілактика і лікування: Оскільки більшість основних чинників ризику появи ІХС пов`язані із стилем життя, справедливо припустити, що здоровий спосіб життя грає головну роль в профілактиці даного захворювання.

Зменшення кількості “поганих” жирів (насичені жири), холестерину і транс-жирних кислот, а також зменшення споживання натрію, фізичні вправи і відмова від куріння – все це допоможе в лікуванні. Не потрібно забувати і про медикаментозне лікування (пігулки для розрідження крові, бета-адреноблокатори для зниження кров`яного тиску і антагоністи кальцію для розм`якшення артерій в організмі).

Рак ободової (товстою) кишки

Симптоми: У багатьох випадках ця хвороба взагалі не має симптомів. Говорять, що слід звертати увагу на будь-які відхилення у функціонуванні кишечника.

Обов`язково насторожіться, якщо помітите аноректальну кровотечу, тривалі зміни в роботі кишечника, тривалу втому, хронічний закреп і дискомфорт у ділянці шлунку, оскільки такі симптоми можуть бути першими ознаками раку.

Опис: Згідно статистики, рак товстої кишки займає третє місце серед загальних причин смерті людини. Ще його називають "тихим вбивцею". Оскільки у нього дуже рідко виявляються які-небудь симптоми, його профілактика утруднена. Наприклад, в США хвороба забирає життя у близько 50 тисяч осіб щорічно.

Профілактика і лікування: Оскільки хвороба майже не має симптомів, обов`язково потрібно робити регулярні знімки. Ми розуміємо, що ви краще дзвонитимете своїй тещі кожну неділю протягом цілого року, чим один раз сходите до проктолога, але якщо ви зможете виявити хворобу на ранній стадії, то, можливо, навіть врятуєте себе. З раком товстої кишки першої стадії можна успішно боротися.

За статистикою, виживаність в цьому випадку становить 93%. Проте на пізніших стадіях лікування стає складнішим. Якщо ви виявите хворобу на останній, четвертій стадії, то в цьому випадку ваші шанси – 8 з 100. Оскільки ознак цієї хвороби немає, Американське суспільство ракових захворювань радить дізнатися ваш коефіцієнт ризику – уточнити, чи хворів хтось у вашій сім`ї раком. Всім, кому 50 років і більше, у обов`язковому порядку потрібно проходити регулярні обстеження.

Цироз печінки

Симптоми: припухлість ніг, жовтяниця, виступання червоних павутинових кров`яних судин на шкірі, слабкість і втрата ваги – все це може бути симптомом цирозу печінки.

Опис: Подумайте про свою печінку, як про персональний кров`яний фільтр. Вона не тільки допомагає боротися з інфекціями і перетравлює їжу, але й очищає кров від шкідливих речовин. Цироз печінки, викликаний хронічною хворобою печінки, трапляється, коли на органі з`являються рубці, що і заважає функціонуванню всього органу.

Цироз часто асоціюють з алкоголізмом, хоча ця хвороба може бути викликана як гепатитом, так і іншими захворюваннями. У якнайгіршому випадку, цироз може привести до відмови нирок і необхідності трансплантації печінки.

Профілактика і лікування: Від цирозу ліків немає, але ви можете запобігти подальшому руйнуванню печінки, відмовившись від алкоголю і приймаючи медикаменти. У крайньому випадку, вам буде потрібна трансплантація.

Якщо ви виявили деякі з представлених вище симптомів, не потрібно впадати у відчай, не дайте страху оволодіти вами. Краще про це дізнатися раніше, ніж пізніше. Отже, негайно займіться собою.

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