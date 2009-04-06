Орден Св. Пантелеймона - головна нагорода найкращих медиків

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич, виступаючи на підсумковій Колегії МОЗ України, повідомив представникам медичної спільноти про намір запровадити заохочувальну відзнаку в галузі охорони здоров’я.

Він зазначив, що, згідно з Угодою про співробітництво та партнерство між МОЗ України та Радою Церков, Орден Св.Пантелеймона встановлено для нагородження громадян за видатні особисті заслуги в галузі охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

Нагородження орденом буде здійснюватись на підставі спільного рішення Комісії у складі керівництва церков та Міністра охорони здоров’я України.

Василь Князевич, виступаючи на прес-конференції за підсумками Колегії, вкотре наголосив на важливості співпраці медицини і церкви в напрямку лікування людини. Адже фізичне і духовне здоров’я – запорука щасливого довголіття.

Запровадження заохочувальної відзнаки в галузі охорони здоров’я Василь Князевич вважає суттєвим кроком у побудові майбутньої співпраці лікаря та духовного наставника на шляху до здоров’я нації.

moz.gov.ua