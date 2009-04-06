Вінниччина: у райлікарнях оптимізують 520 стаціонарних ліжок

У 2009 році у центральних районних лікарнях Вінницької області буде оптимізовано 520 стаціонарних ліжок.

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ЖУПАНОВ.

"Ліжковий фонд наших медичних закладів потребує структурної оптимізації. По нашим підрахункам, дещо більше 520 ліжок в цьому році необхідно оптимізувати по центральних районних лікарнях", - сказав він.

О.ЖУПАНОВ підкреслив, що існують проблеми з дільничними лікарнями, тому що фактично вони останнім часом перетворились на заклади соціальної допомоги для людей похилого віку.

"В населених пунктах із кількістю мешканців понад тисячу доцільно реорганізувати фельдшерсько-акушерські пункти у сільські лікарські амбулаторії із ліжками денного стаціонару для покращення надання медичної допомоги", - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, протягом 2008 року у Вінницькій області на базі ФАПів створено 7 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (ЗПСМ).

На даний час функціонує 254 заклади та підрозділи ЗПСМ, що становить 88,9% від усіх амбулаторно-поліклінічних закладів області.

Питома вага населення області, яке обслуговується лікарями ЗПСМ становить 50,4 %, а в сільській місцевості – 90,0%.

У Вінницькій області проживає близько 1,7 млн. людей, із них у сільській місцевості - 53%.