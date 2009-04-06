Тернопільщина: у медзакладах виявлено порушень на 2 млн грн

У медичних закладах Тернопільської області Контрольно-ревізійне управління виявило порушень на понад 2 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі КРУ в Тернопільській області, зокрема, у Тернопільському комунальному центрі швидкої медичної допомоги виявлено порушень на 1,97 млн. грн., у Козівській центральній районній комунальній лікарні – на 83,5 тис. грн., у Хоростківській комунальній міській лікарні – на 79,66 тис. грн.

Загалом, як зауважили в КРУ, недотримання вимог нормативно-правових актів щодо правильності встановлення посадових окладів, доплат, надбавок, оплати праці медпрацівникам, недотримання тендерного законодавства виявлено в усіх перевірених медичних закладах. Було зафіксовано порушення і в обласній комунальній клінічній лікарні – на загальну суму 175,2 тис. грн. У закладі, за інформацією КРУ, незаконно використали коштів на 129,4 тис. грн, недоотримали доходів на 1,5 тис. грн., допустили інших порушень фінансової дисципліни на 44,3 тис. грн.

За результатами ревізій до адміністративної відповідальності притягнуто 20 посадових осіб, через яких трапилися фінансові порушення. Керівникам лікувальних закладів направлено вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Про виявленні порушення КРУ проінформувало правоохоронні органи.