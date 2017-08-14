Супрун заявила, що розпочато процес закупівель ліків на 2017 рік

13:54, 14 серпня 2017
Країна
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У план закупівель на 2017 рік входять стенти без лікувального покриття (7,8 тис. штук) і з медикаментозним покриттям (2,6 тис. штук).

pixabay.com

Закупівлі медикаментів через міжнародні організації в 2016 дозволили заощадити 917 млн грн, на які будуть придбані додаткові ліки і медвироби вакцини, написала на своїй сторінці у Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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За словами Супрун, у сфері охорони здоров'я закупівлі через міжнародні організації є однією з найбільш дієвих антикорупційних реформ.

«Плідна співпраця з міжнародними партнерами допомоглa нам почати проводити закупівлі за світовими стандартами якості. А якісні та ефективні закупівлі - це завжди більше потрібних ліків і врятованих життів», - написала чиновниця.

Супрун зазначила, що міжнародними організаціями в 2016 році закуплено 96% ліків, вакцин і медичних виробів 37 програмами. 44% вже поставлено в регіони. Решта будуть доставлені в лікарні протягом 3 місяців у відповідності з графіком поставок МОЗ.

Керівник міністерства додала, що закупівлі за кошти 2017 року вже почалися.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією МОЗ, у план закупівель на 2017 рік входять стенти без лікарського покриття (7,8 тис. штук) і з лікарським покриттям (2,6 тис. штук).

28 липня 2017 року Міністерство охорони здоров'я підписало угоди з міжнародними організаціями, які проведуть закупівлі ліків для України за бюджетні кошти за 39 державними програмами на загальну суму 5,9 млрд грн.

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Теги: #закупівлі ліків