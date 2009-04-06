Засмагання зменшує ризик виникнення тромбів

Ризик виникнення тромбів в кровоносних судинах у прихильниць легкої засмаги на 30% менший, ніж у тих, хто намагається триматися в тіні. Про це свідчать результати дослідження знаменитого Каролінского інституту Стокгольма і Університетського госпіталю в Лунд, що проводилося серед 40 тис. жінок.

"Перебувати тривалий час на відкритому сонці - небезпечно, особливо людям з чутливою шкірою. Але сам процес засмагання - це позитивне явище", - вважає професор онкології Хокан Ульссон. Вже давно було встановлено, що помірна інсоляція запобігає дефіциту вітаміну Д в організмі, але чому саме цей вітамін такий важливий для профілактики закупорки судин, залишається неясним.

У Швеції діагноз тромбозу кровоносних судин щорічно ставиться 5 тис. жінок. У тисячі з них це призводить до летального результату.

ami-tass.ru