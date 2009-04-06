У Луганській області зросла кількість інсулінозалежних

На Луганщині у поточному році кількість хворих, що приймають препарати інсуліну, збільшилася на 450 чоловік, передає кореспондент УНІАН.

Ці дані було оприлюднено на конференції, присвяченій Всесвітньому дню діабету і 20-річчю Луганського обласного товариства інвалідів і хворих цукровим діабетом.

Метою конференції стало інформування про нові методи профілактики і лікування хвороби, як у світовий, так і у вітчизняній практиці. У ході конференції було відзначено, що за станом на 01.01.2009 року в області зареєстрований 46761 хворий цукровим діабетом, інсулінозалежною формою – 8590 осіб, дітей - 214, підлітків - 177.

У поточному році з державного бюджету на придбання препаратів інсуліну Луганської області виділена дотація в розмірі 11 млн. 766 тис. 100 грн. (у 2008 році - 10 млн. 950 тис. 100 грн).

Договори на постачання препаратів інсулінів укладені 2 квітня 2009 року. Постачання препаратів інсулінів в область відбудуться 6 квітня 2009 року.