ВООЗ активізує зусилля по боротьбі зі стійким до ліків туберкульозом

Міністри охорони здоров`я країн з найважчим тягарем лікарсько-стійкого туберкульозу (ТБ) згодні провести ряд дій для активізації зусиль, спрямованих на те, щоб зупинити і повернути назад розвиток глобальної епідемії цієї хвороби.

На триденній нараді, організованій Всесвітньою організацією охорони здоров`я, до глобальних лідерів, включаючи Генерального директора ВООЗ д-ра Маргарет Чен та Співголову Фонду Білла і Мелінди Гейтс пана Білла Гейтса, приєдналися Віце-прем`єр Держради Китайської Народної Республіки Лі Кецян, а також міністри і представники високого рівня з 27 країн.

Наприкінці першого дня наради присутні представники урядів випустили Заклик до дій. У Заклику до дій, який був підтриманий високопоставленими представниками міжнародних організацій у галузі охорони здоров`я і надання допомоги та неурядових організацій, стверджується, що всі країни будуть докладати зусиль:

• щодо забезпечення загального доступу до діагностуванню та лікуванню М/ШЛУ-ТБ (туберкульозу з множинною або широкою лікарською стійкістю) до 2015 року;

• з усунення фінансових бар`єрів на шляху отримання медичної допомоги при ТБ;

• з розвитку всебічної структури по веденню та лікуванню М/ШЛУ-ТБ;

• з підготовки та направлення достатньої кількості медичних працівників;

• щодо посилення лабораторних систем;

• щодо забезпечення співпраці між усіма партнерами;

• з розробки та проведення стратегій по боротьбі з інфекціями, що передаються повітряним шляхом;

• щодо забезпечення достатніх резервних запасів високоякісних протитуберкульозних ліків;

• щодо посилення механізмів, що забезпечують наявність і регулювання протитуберкульозних ліків;

• щодо забезпечення включення до стратегії і планів інформаційно-пропагандистської діяльності, комунікації та соціальної мобілізації;

• з розвитку нових методик, необхідних для боротьби з М/ШЛУ-ТБ.

Віце-прем`єр Китаю Лі Кецян зазначив, що Китай буде працювати разом з усім світом над поліпшенням боротьби з ТБ. Стосовно лікарсько-стійкого ТБ він заявив, що "Китайський уряд посилить роботу з профілактики та лікування".

Генеральний директор ВООЗ д-р Маргарет Чен заявила, що профілактика та ведення сталого ТБ є глобальним обов`язком охорони здоров`я. "Нам необхідна політична увага на високому рівні, тому що національні програми по ТБ не можуть самостійно протистояти цим новим загрозам. Проблема стала занадто великою", - сказала вона.

Пан Білл Гейтс закликав усі країни до інвестицій в інноваційні способи боротьби з ТБ. "Кожна країна, незалежно від того, страждає вона від ТБ чи ні, має усвідомлювати терміновість. Кожна країна, незалежно від того, чи має вона високотехнологічну економіку чи ні, здатна на інновації. І кожна країна може адаптувати свої системи для використання кращих інновацій інших країн. "

Заклик до дій сигналізує про великий крок на шляху до координованого планування профілактики, лікування та догляду при М/ШЛУ-ТБ і про відданість забезпеченню загального доступу пацієнтів до діагностування та лікування МЛУ-ТБ до 2015 року.

В наступні два дні учасники наради розглянули технічні наслідки закликів до дії для урядів та зацікавлених сторін.

На чотири країни з присутніх на цьому триденним симпозиумі - Індію, Китай, Російську Федерацію та Південну Африку - припадає 60% випадків захворювання МЛУ-ТБ у всьому світі. Ці країни розширили своє фінансування боротьби з ТБ. Тим не менш, за наявними даними, в усьому світі лише 3% з півмільйона людей, які щорічно захворюють МЛУ-ТБ, отримує лікування у відповідності з керівними принципами ВООЗ.

Учасники наради прийняли зобов`язання сприяти мобілізації як з внутрішніх, так і з міжнародних ресурсів 15 мільярдів доларів США, які, за оцінками, необхідні для фінансування відповідних дій на ТБ і М/ШЛУ-ТБ, і закликали розширити інвестиції в наукові дослідження і розробки нових діагностичних заходів, ліків і вакцин від ТБ. Вони звернулися з проханням до ВООЗ та Партнерства "Зупинити ТБ" забезпечити необхідну технічну підтримку для виконання планів відповідних дій на М/ШЛУ-ТБ.

Очікується, що ці додаткові зобов`язання нададуть значного поштовху в цих та інших країнах в напрямі порятунку життів, забезпечення допомоги для нужденних людей і "перекриття клапану" на шляху подальшого виникнення М/ШЛУ-ТБ.

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