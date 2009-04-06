У 2009 році Україна одержить на боротьбу зі СНІДом $ 35 мільйонів від зарубіжних донорів

У 2009 році Україна отримає близько 35 мільйонів доларів на боротьбу зі СНІДом від урядів США, Японії та Євросоюзу, - заявив представник Глобального фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Андреас Тамберг.

"У 2002 році Україна від Міністерства здоров’я подала заявку на грант за програмою протидії СНІДу. Нами було прийнято рішення виділити Мінздраву України грант на 98 мільйонів доларів. Однак виплату першого траншу у розмірі 7 мільйонів доларів було припинено", - розповів Андреас Тамберг.

"У 2004 році наше співробітництво із Україною відновилося, зокрема, із громадською організацією Міжнародний альянс із ВІЛ/СНІД в Україні, яка отримала решту грошей гранту протягом п`яти років у повному обсязі. А у 2007 році ми видали новий п`ятирічний грант Всеукраїнської благодійної організації Мережа людей, що живуть із ВІЛ/СНІД ", - продовжує експерт.

Тамберг також зазначив, що Україна розраховувала на отримання від Глобального фонду 150 мільйонів до 2012 року декількома траншами. За його словами, фінансування другого гранту, ймовірно, буде скорочено на 10-15%.

"Проте гроші надійдуть. Подробиці фінансування поки що стануть відомі після зустрічі у Женеві влітку 2009 року. Можу лише сказати, що цього року Україна отримає близько 35 мільйонів із 120, що залишилися з другого гранту", - заявив експерт.

За словами Тамберга, кошти для Глобального фонду надходять від уряду Америки, Японії, Євросоюзу, а також Фонду Білла Гейтса та Уорена Бафета. На даний момент головними донорами є США та Японія, які уже підтвердили виділення коштів для формування бюджету фонду: 900 мільйонів доларів надішле американський уряд та 150 мільйонів доларів - японський, - пише газета.

"Значні суми грошей із грантів, десятки мільйонів доларів, в Україні витрачають на медикаменти для наркоманів та хворих на ВІЛ/СНІД. На замісній терапії метадоном зараз перебуває 2,7 тисяч українських наркоманів. Ми плануємо збільшити цю цифру до 8 тисяч. Також оплачуються послуги зі соціального супроводу наркомана, щоб він міг цілком позбутися від залежності і стати повноцінним членом суспільства".

delo.ua