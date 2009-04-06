Чим корисна куркума

Куркума - пряність насиченого яскраво-жовтого з відтінком оранжевого кольору, широко використовується в кулінарії в країнах Південно-Східної Азії, може виявитися досить корисною для хворих на діабет. Як з`ясували канадські фахівці з Університету Західного Онтаріо, порошок, отриманий з коренів цієї багаторічної рослини сімейства імбирним перешкоджав порушенням роботи нирок у піддослідних лабораторних мишей. Результати дослідження опубліковані в останньому номері журналі "Нютрішн" / "Харчування" /.

"У цього природного засобу дуже хороший потенціал", - вважає керівник групи дослідників, спеціаліст з вивчення діабету в Університеті Західного Онтаріо Субрата Чакрабарті. На його думку, наступним етапом повинні стати дослідження пацієнтів, які страждають на діабет. У минулому році куркуму досліджували фахівці в Університеті Торонто, і прийшли до висновку, що ця речовина могла б бути корисною і для профілактики серцево-судинних захворювань.

Однак інші експерти застерігають від того, щоб надмірно покладатися на початкові багатообіцяючі результати. Як відзначила представниця Канадського Товариства вивчення онкологічних захворювань Хізер Чеппел, "ми вже неодноразово були свідками того, як речовини, що дають гарні результати на лабораторних тваринах, виявляються неефективними для людей, оскільки фізіологія людини дуже складна".

Тим не менше, як зазначила газета "Нешнл пост", куркумин "привертає увагу дослідників і іноді отримані результати змушують замислитися", оскільки ця речовина має протизапальну дію.

ami-tass.ru