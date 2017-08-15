У Міноборони заявили, що для армії будуть придбані 130 санітарних машин
Розпочато забезпечення військових частин новим повноприводним високопрохідним санітарним транспортом типу «Богдан».
Речник Міністерства оборони Максим Праута заявляє, що до кінця поточного року для потреб армії будуть придбані 130 санітарних машин "Богдан".
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
За словами Праути, українські військові в зоні проведення АТО повністю забезпечені індивідуальними аптечками, а бойові підрозділи - лікарськими засобами та майном.
«Забезпечення броньованою евакуаційною технікою у бойових військових частинах здійснюється за рахунок переобладнання нових броньованих тягачів і бронемашин «Саксон», а також надходження прийнятої на озброєння ЗСУ санітарної евакуаційної військової техніки», - зауважив Праута.
«Розпочато забезпечення військових частин новим повноприводним високопрохідним санітарним транспортом типу «Богдан». В рамках державного оборонного замовлення цього року буде закуплено близько 130 таких машин», - сказав речник Міноборони.