У Міноборони заявили, що для армії будуть придбані 130 санітарних машин

Речник Міністерства оборони Максим Праута заявляє, що до кінця поточного року для потреб армії будуть придбані 130 санітарних машин "Богдан".

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами Праути, українські військові в зоні проведення АТО повністю забезпечені індивідуальними аптечками, а бойові підрозділи - лікарськими засобами та майном.

«Забезпечення броньованою евакуаційною технікою у бойових військових частинах здійснюється за рахунок переобладнання нових броньованих тягачів і бронемашин «Саксон», а також надходження прийнятої на озброєння ЗСУ санітарної евакуаційної військової техніки», - зауважив Праута.

«Розпочато забезпечення військових частин новим повноприводним високопрохідним санітарним транспортом типу «Богдан». В рамках державного оборонного замовлення цього року буде закуплено близько 130 таких машин», - сказав речник Міноборони.