З початку проведення АТО близько 4 тисяч бійців пройшли психологічну реабілітацію

Близько 4 тис. учасників антитерористичної операції пройшли психологічну реабілітацію з початку проведення АТО.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Максим Праута.

«З метою відновлення психологічного здоров’я учасників АТО у тилових пунктах управління бригад в районі проведення АТО розгорнуто 17 пунктів психологічної реабілітації», - сказав він.

За словами Праути, «на цей час психологічну реабілітацію пройшли близько 4 тисяч захисників України».