Чернігівщина: у регіоні стабільні показники народжуваності

На Чернігівщині зберігається тенденція зростання народжуваності, що почалася з 2002 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У 2008 році в регіоні народилося майже 10040 дітей (6693 – в міських поселеннях і 3346 – в сільській місцевості). Серед народжених – понад 5170 хлопчиків і понад 4860 дівчаток. Щодня, в середньому, народжувалося 27 дітей.

На кожну тисячу жителів області доводиться 8,9 новонароджених проти 8,3 в 2007 році. Але, незважаючи на зростання рівня народжуваності, цей показник є найменшим в Україні (11 на тисячу жителів). Найвищий рівень народжуваності (14,8) мають Волинська і Рівненська області. Середній вік матері на час народження дитини складав – 25,9 року, в тому числі в міських поселеннях – 26,2, в сільській місцевості – 25,2. Більше половини жінок народили першу дитину (56,3%), кожна третя – другого, кожна десята – третього і більше. Трьом наймолодшим матерям виповнилося по 14 років. На Чернігівщині зменшилася питома вага позашлюбних дітей (з 23,5% в 2007 р. до 22,3% – в 2008 р.).