У Кіровограді створили новий медичний заклад

Кіровоградська міськрада прийняла рішення про створення нового медичного закладу «Центральна міська лікарня» шляхом об’єднання двох місцевих клінік.

Як передає кореспондент УНІАН, такий крок депутати пояснили бажанням поліпшити ситуацію з наданням терапевтичної допомоги мешканцям Кіровограда.

За словами начальника управління охорони здоров’я Любов ПИВОВАРЧУК, новий

заклад вирішить питання браку ліжкомісць для лікування хворих на туберкульоз.

«Планується створити фтизіатричне відділення на 50 ліжок. Також у лікарні облаштують хоспісне відділення, в якому надаватимуть медичну допомогу та здійснюватимуть догляд за невиліковно хворими, зокрема, на онкологічні недуги», зазначила Л. ПИВОВАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року в Кіровограді вже було створено комунальне підприємство «Поліклінічне об’єднання», до складу якого увійшли кілька медичних закладів міста. Ініціатори такого рішення запевняли, що воно є організаційним і не вплине на роботу лікарів.