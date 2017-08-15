Кіберполіція викрила шахраїв, які ошукували сім’ї онкохворих дітей

Працівники Донецького управління кіберполіції викрили групу шахраїв, які обманювали сім'ї онкохворих дітей і завдали збитків громадянам на суму понад 100 тисяч гривень.

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Про це УНІАН повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Крім того, у співпраці з представниками операторів мобільного зв’язку та банківських установ, попереджено ще сім фактів можливого скоєння шахрайств на суму близько півмільйона гривень.

Встановлено, що злочинна група складалась з п’яти осіб – мешканців Донеччини та Запоріжжя. Організатором її став 27-річний чоловік. Він керував діями учасників групи, перебуваючи у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території.

"Потерпілими від злочинних дій шахраїв були родини онкохворих та тяжкохворих дітей. Шляхом розміщення оголошень на телебаченні та різноманітних Інтернет ресурсах, родичі просили громадян про допомогу. У повідомленнях зазвичай вказувалися, окрім номерів банківських карток, номери мобільних телефонів родичів. Саме їх використовували зловмисники для заволодіння коштами потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у кіберполіції, шляхом виготовлення дублікатів сім-карток мобільних операторів України зловмисники отримували можливість безперешкодно проходити автентифікацію особи, а згодом – отримати готівку з допомогою функції банків «зняття грошей без картки».

"Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями проживання учасників злочинної групи. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, заяви на виготовлення дублікатів сім-карток, а також сім-картки мобільних операторів України. Крім того, виявлені чорнові записи щодо руху грошових коштів", - додали в кіберполіції.

Також, згідно інформації, накладено арешт на 13 банківських рахунків фігурантів справи. Двом учасникам злочинної групи вже оголошено про підозру за дев’ятьма кримінальними провадженнями, розпочатими за ст. 190 (Шахрайство), 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків) та 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України. Справи з обвинувальним актом вже направлено до суду.

"Організатора групи оголошено у розшук – у зв’язку з його перебуванням на тимчасово окупованій території. Ще відносно двох учасників групи, які на даний час також перебувають на тимчасово окупованій території, матеріали кримінального провадження виділено у окреме провадження", - підкреслили поліцейські.

Слідство триває.