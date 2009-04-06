Влада Харкова таки ліквідує протитуберкульозний стаціонар

Харківська правозахисна група закликає міську раду терміново переглянути бюджет і виділити фінансування для збереження міського протитуберкульозного стаціонару.

Про це йдеться у відкритому листі ХПГ, текст якого передано УНІАН.

"Для фінансування залишків від міського протитуберкульозного диспансеру №1 в цьому році треба не більше 10-15 млн. грн. Місто може пережити без феєрверків, льодових й піщаних містечок та концертів попсових зірок, коли йому загрожує сплеск смертельної епідемії", - заявляють харківські правозахисники.

За інформацією ХПГ, після проведеної протягом січня-березня цього року реорганізації ліжкового фонду міського клінічного протитуберкульозного диспансеру №1 в ньому з 645 ліжок лишилося 230. "За такої “реорганізації” дуже загрозливі тенденції, які проявилися в Харківській області – зростання бактеріовиделітелів, зростання смертності взагалі і зокрема тих, хто не був на обліку в протитуберкульозних закладах – остаточно зроблять епідемію туберкульозу неконтрольованою, і замість Євро-2012 в Харкові буятиме епідемія", - зазначив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

За його словами, проти такої “реорганізації” виступили хворі, лікарі, вчені двох профільних кафедр фтизіатрії – Харківського національного медичного університету і Академії післядипломної освіти, комісія Міністерства охорони здоров’я, Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, профільний комітет Верховної Ради України.

За інформацією правозахисників, 6 лютого на нараді в Міністерстві охорони здоров’я було прийняте рішення рекомендувати міському голові Харкова призупинити дію наказу про реорганізацію міського диспансеру №1, рекомендувати голові Харківської облдержадміністрації взяти на баланс області міський диспансер №1, звернутися до Мінфіну щодо виділення 30 млн. грн. з резервного фонду Кабінету міністрів для фінансування протитуберкульозних установ Харківської області. "Проте міська влада не прислухалася до всіх цих рекомендацій", - повідомляє ХПГ.

Як повідомляють правозахисники, Всесвітня організація охорони здоров’я дозволяє скорочувати стаціонарні ліжка тільки за умови наявності не більше 20 хворих на 100 тисяч населення і смертності 10 на 100 тисяч населення. При цьому, за даними ХПГ, в Харківській області 73 хворих на 100 тисяч населення (епідемією вважається ситуація, коли цей показник перевищує 40). Як повідомила міська санітарно-епідеміологічна служба, у 2008 році в Харкові виросла кількість бацилярних хворих, захворюваність дітей на туберкульоз зросла на 17,1%, порівняно з 2007 роком, смертність – на 22,8%, порівняно з 2007 роком, при цьому суттєво зросла кількість померлих з невиявленим туберкульозом, які не були на обліку в протитуберкульозних закладах.

"Навіть без цієї “реорганізації” наявних на початок року в місті та області ліжок не вистачає. У 2008 році в Харківській області кількість бациловиділювачів склала 1702 хворих (718 – в місті, 984 – в області). З цих 1702 мають бути в стаціонарі постійно 613 хронічних полірезістентних хворих, бо протягом року кожен з таких хворих може заразити до 20 інших. Особливо лячно за дітей, для яких палички полірезістентного туберкульозу є смертельними", - йдеться у тексті заяви ХПГ.

За даними правозахисників, незважаючи на такі загрозливі тенденції, міська влада планує до 24 травня ліквідувати й ті 230 стаціонарних ліжок, які залишилися. "При цьому будуть ліквідовані хірургічне відділення і відділення туберкульозу нервової системи, які існують в Харківській області тільки в цьому диспансері, отже, проводити хірургічні операції хворим на туберкульоз, які їх потребують, далі не зможуть", - зазначає ХПГ.