На Рівненщині - найвищі в Україні показники народжуваності

У Рівненській області за підсумками минулого року найвищий у державі показник народжуваності.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу статистики населення Головного управління статистики в Рівненській області Олена НАЗАРОВА.

Торік в цій області народилося 17 тис. 89 осіб, а померло 16 тис. 345.

За словами О.НАЗАРОВОЇ, коефіцієнт народжуваності, який визначається у розрахунку на тисячу населення, нині в області становить 14,8, а середній по Україні - 11.

На другому місці за рівнем народжуваності - Волинська область, на третьому - Закарпаття.

За даними статистики, Рівненщина вже кілька років поспіль лідирує за кількістю новонароджених. Зокрема, у 2007 році коефіцієнт народжуваності в області становив 13,7, тоді як по Україні - 10,2.

На Рівненщині також нині проживає найбільше жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня» - понад 700 осіб.

Загальна кількість населення Рівненщини нині становить понад 1,1 млн. осіб.