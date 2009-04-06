Землетрус в Італії: загинули понад 90 осіб (фото)

У центральній частині Італії, регіоні Абруццо в ніч на понеділок і вранці відбувся могутній землетрус силою 6,3 балу за шкалою Ріхтера. За останніми даними італійськиз ЗМФ, загинули понад 90 осіб. Серед них є діти.

Фото AP

Фото REUTERS

За свідченням очевидців, в деяких населених пунктах в гірських районах навколо Аквіли "ситуація апокаліптична".

За словами спостерігачів, це один з найсильніших землетрусів за останні роки в центральній Італії, активній сейсмічній зоні. Невеликі підземні поштовхи там спостерігалися впродовж всього останнього місяця, але ніхто не чекав значнішого землетрусу.

Rainews24

Rainews24

Rainews24

Служби порятунку оголосили про закриття ряду доріг, зокрема ділянка автостради, що сполучає Рим і Аквілу. Про пошкодження мостів і залізниці не повідомляється.

Голова ради міністрів Італії Сильвіо Берлусконі прибув в зону, що постраждала від землетрусу, передає ІТАР-ТАРС. У зв`язку з цим він відміняє запланований візит до Росії. У понеділок прем`єр-міністр Італії повинен був очолити найбільшу місію італійських підприємців, що прибуває до Москви. На вівторок були заплановані його зустрічі з президентом і прем`єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і Володимиром Путіним.

newsru