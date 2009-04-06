На складах Криму зберігається 1 тис тонн непридатних отрутохімікатів

На даний час на території Криму зберігається близько тисячі тонн непридатних отрутохімікатів і пестицидів, коштів на утилізацію яких не вистачає.

Про це повідомляє прес-центр Верховної Ради Криму з посиланням на інформацію голови Постійної комісії кримського парламенту з аграрних і земельних питань, екології та раціонального природокористування Олега РУСЕЦЬКОГО.

«Серйозну загрозу для навколишнього середовища й здоров`я населення несуть хімічні засоби захисту рослин, що зберігаються на складах сільгосппідприємств. На території Криму їх кількість становить близько однієї тисячі тонн», - йдеться в повідомленні прес-центру.

Утилізація однієї тонни хімікатів коштує 16-17 тис. грн. «Зрозуміло, що для утилізації такої кількості хімікатів ми в кримському бюджеті коштів не знайдемо, - заявив О.РУСЕЦЬКИЙ. - У 2009 році з Республіканського фонду охорони навколишнього природного середовища на їх знищення передбачається виділити 8 млн. грн., і за ці гроші можна буде знищити близько 40% непридатних отрутохімікатів і пестицидів, проте це не вирішує проблему остаточно».

За словами О.РУСЕЦЬКОГО, необхідно звертатися в центральні органи влади України й добиватися виділення коштів із держбюджету.