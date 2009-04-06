Ющенко підписав зміни до законів щодо ГМО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, цей закон Верховна Рада ухвалила 19 березня.

Закон приводить Закони “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про екологічну експертизу”, “Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” у відповідність до Закону від 31 травня 2007 року № 1103-У “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”.