Державне регулювання цін на ліки здійснюється за оновленим Національним переліком ліків

1 липня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою у новій редакції затверджено Національний перелік основних лікарських засобів.

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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, державне регулювання цін на ліки, що внесені до Національного переліку основних лікарських засобів, застосовується при проведенні державних закупівель лікарських засобів.

Закупівлі здійснюються на всіх рівнях закладами та установами охорони здоров'я за бюджетні кошти, при цьому граничний розмір постачальницько-збутової (оптової) надбавки, що нараховується до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни, не повинен перевищувати 10 відсотків.

Граничний розмір торговельної (роздрібної) надбавки, що нараховується до закупівельної ціни, не повинен перевищувати 10 відсотків.

Держрегулювання цін на ліки застосовується при реалізації лікарських засобів в оптовій та роздрібній торгівлі, з урахуванням встановленої граничної надбавки до 10 % (нараховується до оптово-відпускної ціни), граничної торговельної надбавки до 25 % (нараховується до закупівельної ціни).

Також держрегулювання встановлюється при відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, що здійснюється безоплатно та на пільгових умовах (постанова Кабміну від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»),

Разом з тим, втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету», відповідно до якої до цього здійснювались державні закупівлі.

З 1 січня 2018 року за умови задоволення в повному обсязі потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, замовники можуть закуповувати лікарські засоби за бюджетні кошти, що не включені до нього. При цьому, перевага повинна надаватися лікарським засобам, включеним до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Як стверджує Міністерство охорони здоров’я України, після вступу в силу всіх вимог постанови, всі пацієнти, які проходять лікування в стаціонарних умовах, будуть отримувати необхідні лікарські засоби, що включені до Національного переліку. Контроль за дотриманням такої вимоги буде покладено на керівників закладів і установ охорони здоров’я.