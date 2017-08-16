На Житомирщині уся родина у тяжкому стані потрапила до реанімації, отруївшись грибами (відео)

На Житомирщині родина - четверо дорослих і двоє дітей (5 і 7 років) -потрапила до реанімації після вживання лісових грибів, пише ТСН.

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Як розповідає одна з потерпілих членів родини, її сім'я вважала, що розуміється на грибах, адже живуть біля лісу.

"Гриби на вигляд були нормальні, сироїжки як сироїжки, лисички як лисички, білі як білі. Почистила, півгодини відварила, підсмажила. Шматочків шість, напевно, я їх з'їла", - розповіла пацієнтка.

За півгодини всім, хто вживав гриби, стало зле. "Нудота сильна. Ваня старший – він їв тільки білі гриби, а менший тільки картоплю. Мені як пояснили: цей гриб - він віддав на все", - каже жінка.

"Швидка" доставила до реанімації усю родину.

За словами завідувачки відділення реанімації Бердичівської центральної міської лікарні Ірина Тарахтанюк, стан пацієнтів був тяжким, але не критичним, після інтенсивної терапії стан поліпшився.

"Якщо поряд є грибниця отруйних грибів, котрі хтось зрізав чи збив – таким способом токсини потрапляють у їстівні гриби", - каже лікар.

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Лікарі радять не їсти лісові гриби ні дорослим, ані тим паче дітям. "Гриби практично не перетравлюються. Тому вживати їх категорично заборонено", - наголосила дитячий анестезіолог Тетяна Грабчук.

Медики пояснюють, що отруїтися родина могла і їстівними грибами, якщо вони росли неподалік отруйних.

Якщо ж лісові гриби все ж потрапили на стіл і після їх вживання з'явилася нудота чи біль у животі – викликати швидку треба негайно, адже самолікування в цьому випадку може призвести до смерті.