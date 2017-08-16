На утримання тюремних лікарень останні 6 років кошти не виділялися взагалі - Мін'юст

Матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України перебуває на низькому рівні через недофінансування.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції.

"Близько 70% наявного медичного обладнання є застарілим, це апаратура випуску 60-х - 80-х років минулого століття, морально і технічно зношена або така, що взагалі не функціонує. Кошти з державного бюджету на оновлення медичного обладнання за останні 6 років не виділялися", - йдеться у повідомленні

Також у Мін'юсті зауважили, що 90% приміщень, в яких розташовані відомчі установи охорони здоров'я, вимагають проведення капітальних ремонтних робіт, а їхній санітарний стан не відповідає необхідним вимогам.

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"Існує гостра потреба в сучасному рентгенодіагностичному обладнанні, електрокардіографах, апаратах ультразвукової діагностики, стоматологічному обладнанні, лабораторному устаткуванні тощо. Загальна укомплектованість медичного персоналу становить близько 80%, з них трохи більше половини мають кваліфікаційні категорії", - додали у прес-службі.