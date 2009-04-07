7 квітня Всесвітній день здоров’я 2009-го року відзначатиметься під гаслом “Врятуємо життя. Забезпечимо безпеку лікарень в надзвичайних ситуаціях”. Головною темою стане готовність медичних закладів та працівників охорони здоров’я надавати допомогу людям, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій. Центри охорони здоров’я та медперсонал відіграють суттєву роль в лікуванні отриманих травм, профілактиці захворювань та задоволенні медико-санітарних потреб людей. Вони є основою первинної медико-санітарної допомоги – безпечні пологи, щеплення, надання допомоги під час хронічних захворювань. Вся ця допомога має здійснюватись і в надзвичайних станах. Досить часто крихкі системи охорони здоров’я не в змозі зберегти своє функціонування під час стихійних лих. А це призводить як до миттєвих, так і до тривалих наслідків для здоров’я громадян.

В Україні цей день, крім відповідних семінарів та “круглих столів” на зазначену тему, традиційно присвятять пропаганді здорового способу життя. З цією метою в різних куточках Україні протягом тижня пройдуть тренінги щодо надання невідкладної допомоги в надзвичайних ситуаціях, спартакіади, змагання, безкоштовне вимірювання тиску в громадських місцях та ін.

У 2008 р. 321 стихійне лихо забрало життя 235 816 осіб, що майже в чотири рази вище, ніж загальне щорічне середнє число жертв за попередні сім років. Це збільшення викликано лише 2 явищами: за даними Міжнародної стратегії ООН по зменшенню небезпеки стихійних лих циклон Наргіс залишив після себе в Мьянмі 138 366 загиблих та зниклих без вісти, а сильний землетрус в китайській провінції Сичуань став причиною смерті 87 476 осіб. Повені, поряд з іншими погодними явищами, в минулому році продовжували залишатися найчисельнішими стихійними лихами. Конфлікти в усьому світі також стали причиною великих людських страждань та збільшили до максимуму навантаження для медичних служб.