Близько 25% жителів окупованих територій сходу України потребують продуктів харчування - ООН

Приблизно чверть жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей України відчуває дефіцит продуктів харчування.

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Такими є попередні оцінки рівня продовольчої безпеки, проведені Управлінням ООН з координації гуманітарних питань.

Згідно з отриманими даними, 800 тис. жителів Донецької й Луганської областей відчувають дефіцит продуктів харчування, при цьому 170 тис. з них мають гостру потребу в продовольстві. Особливо складна ситуація спостерігається в Донецькій області.

Як повідомляють в ООН, складна ситуація і на підконтрольних територіях: за рік частка людей, які відчувають нестачу продуктів харчування, збільшилася вдвічі - з 7% до 15%.