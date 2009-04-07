Нові ліки проти куріння

Дослідження показало, що varenicline tartrate - новий препарат проти паління ефективно відучує людей від шкідливої звички.

Протягом 12 тижнів порівнювали дію нового препарату в порівнянні з плацебо на 333 добровольцях у 15-ти групах, створених для випробувань в Китаї, Сінгапурі й Таїланді.

Автор дослідження Чен Ванг з Пекінського інституту здорового дихання коментував підсумки роботи.

Більша частина курців відмовилася від сигарет протягом часу дослідження, і 38% з них не поверталися до шкідливою звичкою ще протягом 12 тижнів. У групі плацебо тільки 31% учасників тимчасово кинули палити під час лікування і 25% - витримали без тютюну після нього.

Тартрат варенікліна - селективний холіноміметичний рецептор ацетилхоліну, який ліцензований у Європі, США та Японії. Далі буде оцінена безпеку його застосування.

newsland.ru