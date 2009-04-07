Визнач якого саме вітаміну тобі бракує

Після зими ми дружно згадуємо про те, що нам не вистачає вітамінів. І починається справжнє полювання за овочами, фруктами та вітамінними комплексами. Але як розпізнати якого саме вітаміну не вистачає? Адже, знаючи це, можна не тільки заощадити на покупці непотрібних продуктів, але й уникнути надлишку того чи іншого мікроелементу в організмі.

Вітамін С

Про нестачі в організмі вітаміну С свідчать: часті застуди, кровоточивість ясен, тривале загоєння ранок, порушення сну.

Шукати його потрібно в цитрусових, квашеній капусті, шипшині, журавлині, плодах ківі, обліписі, у чорній смородині.

Вітамін В1

Якщо не вистачає вітаміну В1 (тіаміну), то супутниками стають головний біль, погіршення пам`яті, слабкість, задишка, серцебиття, плаксивість.

Міститься тіамін в горосі, пшеничному та житньому хлібі, дріжджах, свинині, яєчному жовтку.

Вітамін В2

Відсутність вітаміну В2 (рибофлавіну) зумовлює появу тріщин на губах, заїдів в кутах рота, млявість шкіри, запалення в ділянці носогубних складок.

У цих випадках потрібно їсти дріжджі, яйця, молочні продукти, крупи.

Вітамін В12

Нестача вітаміну В12 - це жовтуватий колір обличчя, рання сивина, запаморочення, оніміння в кінцівках.

Час скласти собі дієту з сирів, яловичої печінки та незбираного молока.

Вітамін А

Якщо шкіра стала сухою, на гребінці залишається більше волосся, ніж зазвичй, зір падає, з`явилася світлобоязнь та сльозотеча, отже у вас «закінчується» вітамін А.

Поповніть його запаси, налягаючи на моркву, помідори, абрикоси, яєчний жовток, печінку риб і вершкове масло.

Вітамін Е

Нестача вітаміну Е позначається м`язовою слабкістю і погіршенням статевої функції.

Але не лякайся, а введи в щоденний раціон салат із свіжої зелені на олії.

Вітамін РР

І, нарешті, сухість у роті, зміна смакових відчуттів, блідість губ і постійні перепади настрою (від люті до апатії) не завжди говорять про похмільний синдром.

Цілком імовірно, що потрібно поповнити запаси вітаміну РР. Міститься він у бобових, горіхах, свіжій рибі і в червоному м`ясі.

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