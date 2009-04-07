Сьогодні визначать розробників заявки до Глобального фонду

Сьогодні о 15.00 у Міністерстві охорони здоров’я (вул. Грушевського, 7, великий зал колегії, 2-ий поверх) відбудеться засідання Національної ради, де обговорять питання про хід підготовки національної заявки України до Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на участь у 9-му раунді по компонентах «туберкульоз» та «СНІД», обрання Основного реципієнта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, засідання відбудеться під головуванням віце-прем’єр-міністра, голови Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу Івана ВАСЮНИКА.

У засіданні також візьмуть участь міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ, голова правління міжнародного інституту ВІД/СНІДу та туберкульозу, фасилітатор заявки України до Глобального фонду у 9 раунді Еліот ПЕРЛМАН, координатор Об’єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІД в Україні Ані ШАКАРІШВІЛІ, а також представники Мінсім’їмолодьспорту.

Телефони для довідок: 253-02-25, 8-067-964-34-59.

Як повідомляв УНІАН, Глобальний фонд боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією планує 1 червня розглянути заявку Україну про фінансування програми боротьби з туберкульозом у розмірі 100 млн. дол.

«Україна готує чергову заявку щодо боротьби з туберкульозом до дев`ятого раунду, який відбудеться 1 червня. І фінансування цієї програми буде чималим – близько 100 мільйонів доларів», - сказав портфоліо-менеджер Глобального фонду Андреас ТАМБЕРГ.

Крім того, Глобальний фонд з боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією попередньо схвалив продовження співпраці з Україною до 2012 року, в рамках якої країна може одержати грант у розмірі 120 млн. дол.