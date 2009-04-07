Найстарішій жительці планети виповнилося 115 років

Найстарішій жительці планети – мешканці Лос-Анджелеса Гертруді БЕЙНС – виповнилося 115 років, повідомляє NEWSru.

Вона народилася в 1894 році в місті Шеллмен у штаті Джорджія. Її батько був народжений у сім`ї рабів. Г.БЕЙНС пережила всіх своїх родичів.

Вже понад десять років Г.БЕЙНС проживає в госпіталі Convalescent в Лос-Анджелесі.

Привітання з днем народження надіслали довгожительці Президент США Барак ОБАМА і мер Лос-Анджелеса Антоніо ВІЛЬЯРАЙГОСА.

Г.БЕЙНС стала найстарішою жінкою після кончини в січні в Португалії Марії де Жезуш у віці 115 років.