Вінниччина: у 60% колодязів області погана вода

Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна станція заявляє, що якість води в 60% колодязів регіону не відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у понеділок на прес-конференції повідомила головний державний санітарний лікар Вінницької області Валентина ЗАЙЦЕВА.

За її словами, забруднення колодязів в приватному секторі відбувається в основному через дуже близьке розташування поряд з ними вигрібних ям і гноєсховищ.

"У багатьох приватних домоволодіннях області гноєсховища розташовані в 5-10 метрах від колодязя, вигрібні ями – на відстані 2-3 метрів", - відзначила вона.

В.Зайцева також додала, що в регіоні в цілому верховодка, тому і йде забруднення водоносного горизонту. "Вигрібні ями і гноярки повинні знаходитися не менше ніж за 20 метрів від колодязів", - сказала вона.

Довідка УНІАН. Всього у Вінницькій області налічується 111,425 тис. колодязів і 1,713 артезіанських свердловин, з яких 15,258 тисяч, - загального користування.

У Вінницькій області проживає близько 1,7 млн. чоловік, з них 52% - в сільській місцевості.