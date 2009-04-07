Вінниччина: у 60% колодязів області погана вода
Розташовані біля вигрібних ям
Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна станція заявляє, що якість води в 60% колодязів регіону не відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у понеділок на прес-конференції повідомила головний державний санітарний лікар Вінницької області Валентина ЗАЙЦЕВА.
За її словами, забруднення колодязів в приватному секторі відбувається в основному через дуже близьке розташування поряд з ними вигрібних ям і гноєсховищ.
"У багатьох приватних домоволодіннях області гноєсховища розташовані в 5-10 метрах від колодязя, вигрібні ями – на відстані 2-3 метрів", - відзначила вона.
В.Зайцева також додала, що в регіоні в цілому верховодка, тому і йде забруднення водоносного горизонту. "Вигрібні ями і гноярки повинні знаходитися не менше ніж за 20 метрів від колодязів", - сказала вона.
Довідка УНІАН. Всього у Вінницькій області налічується 111,425 тис. колодязів і 1,713 артезіанських свердловин, з яких 15,258 тисяч, - загального користування.
У Вінницькій області проживає близько 1,7 млн. чоловік, з них 52% - в сільській місцевості.