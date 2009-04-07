Полудень вівторка - найстресовіший момент робочого тижня

Полудень вівторка є найбільш стресовим моментом робочого тижня, згідно з дослідженням, об`єктом якого стали 3 тис. британців.

«Понеділок, який традиційно вважається важким днем після вихідних, насправді таким не є. Найбільш стресовий момент робочого тижня – за 15 хвилин до полудня у вівторок, коли ми вже входимо по-справжньому в робочий настрій. Багато хто навіть готовий відмовлятися від ланча, розуміючи об`єм роботи, який матиме на тижні», - наводить слова дослідника Грема Вотерса The Daily Telegraph.

Газета.ру