На Івано-Франківщині розпочався місячник подолання туберкульозу

На Івано-Франківщині розпочався Всеукраїнський місячник Товариства Червоного Хреста (ТЧХ) під гаслом «Червоний Хрест проти туберкульозу».

Як повідомив директор обласної організації Червоного хреста Валерій Старченко, організація візьме під опіку дитяче відділення обласного фтизіатричного центру та санаторій «Смерічка», що у Татарові на Яремчанщині, та допоможе з придбанням телевізорів і оргтехніки

Валерій Старченко закликав прикарпатців долучитися до весняної благодійної акції Червоного Хреста – стати членом Товариства і «зробити внесок у фінансову підтримку благодійних програм».

За словами заступника директора обласного фтизіопульмацентру Світлани Харченко, на Прикарпатті кількість хворих на туберкульоз дітей – удвічі менша, аніж середній показник по Україні. На обліку у фтизіатрів перебуває 39 тисяч прикарпатців, з них 3 тисячі хворих мають відкриту форму туберкульозу. Найбільше туберкульозом хворіють наркозалежні, люди, які зловживають спиртними напоями та громадяни, які вийшли із місць позбавлення волі.

Водночас, зазначає Світлана Харченко, медики «практично безсилі» перед туберкульозом ВІЛ-інфікованих. Мовляв, жодного випадку одужання від туберкульозу серед цієї категорії людей на Прикарпатті не зафіксовано.

likar.info