Холера - хвороба, що може призвести до смерті: медики радять, як убезпечитися

Під час планового дослідження води у річці Інгул у Миколаєві виявили збудник холери, випадків захворювання на холеру поки не зафіксовано.

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Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров'я, медики рекомендують: аби уникнути захворювання, не купайтеся і не ловіть рибу у річках Інгул, Південний Буг, Дніпро-Бузькому лимані.

Не купуйте продукти харчування, зокрема – рибу, у місцях стихійної торгівлі.

Дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету.

Використовуйте чисту воду.

Мийте овочі і фрукти перед вживанням.

Ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням.

Холера - це гостра діарейна інфекція, яка, без належного лікування, може призвести до смерті. Холера передається фекально-оральним шляхом, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах.

Інкубаційний період триває від кількох годин до 5 днів. Хвороба, зазвичай, починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму. Першими симптомами холери є діарея, блювота, болі у животі. При ранній діагностиці і правильному лікуванні холера виліковна. При перших симптомах негайно звертайтеся до лікаря.

Миколаївська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонила купатися і ловити рибу в акваторії Інгулу, Південного Бугу та Дніпровського лиману - всіх водоймах міста і обмежила проведення культурно-масових заходів на водних об'єктах.

Як повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради, рішення ухвалено на засіданні 16 серпня.

Збудник холери було виявлено в річці Інгул, проте в інших водоймах, де відбиралися проби, його не знайшли.

«Дана ситуація говорить про те, що в районі пішохідного моста відбувається скидання, є джерело, який виділяє цей збудник. В інших місцях такого немає», - зазначив заступник директора ДУ « Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олександр Ігнатенко.

«Як стало відомо під час заходу, збудник холери міг потрапити в воду через скиди установ і організацій, які розташовані неподалік. Крім того, небезпечна культура могла потрапити зі зливової каналізації, розташованої поряд із тим місцем. Оскільки міська каналізаційна мережа там не проходить, можливо, що хтось несанкціоновано підключився до зливової каналізації й скидає туди заражену воду. Це головні можливі причини потрапляння Vibrio cholerea O1 біовар Eltor серовар Ogawa в акваторію Інгулу», - повідомили в мерії.

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Щоб розв’язати проблему, фахівці мають знайти джерело небезпеки.

«Вони перевірять прилеглі установи та організації, а також дізнаються, чи є нелегальні підключення до зливової каналізації. Коли джерело збудника холери буде виявлено, його ізолюють», - повідомили в міськраді.

Крім того, комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення заборонити купатися і ловити рибу в акваторії Інгулу, Південного Бугу та Дніпровського лиману - всіх водоймах міста і обмежити проведення культурно-масових заходів на водних об'єктах. Також буде посилено контроль за торгівлею річковою рибою на ринках і проводитимуться рейди для недопущення продажу рибної продукції в невідведених для цього місцях. Керівникам установ із масовим перебуванням людей рекомендували посилити санітарно-епідеміологічний режим.

Обмеження введені на період загрози виникнення небезпечних інфекційних хвороб.