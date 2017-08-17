В Україні немає яєць з Європи, уражених отруйною речовиною - Держпродспоживслужба
Впродовж 2017 року до України з Європейського Союзу харчові яйця не надходили.
В Україні зареєстровані та використовуються ветеринарні препарати, які містять фіпроніл, лише для лікування від ектопаразитів котів та собак.
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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, в Україні фіпроніл у птахівництві не використовується.
Станом на 16.08.2017 випадки незаконного застосування фіпронілу в Україні не зареєстровані.
Впродовж 2017 року до України з Європейського Союзу харчові яйця не надходили.
20 липня 2017 року Європейська Комісія отримала повідомлення через систему швидкого оповіщення RASFF щодо використання компанією з надання послуг забороненої речовини – фіпронілу - проти червоного кліща (Dermanyssus gallinae) на птахогосподарствах, де переважно утримують кур-несучок, у Нідерландах, Бельгії, Німеччині та Франції,
Фіпроніл заборонений для використання на території ЄС для всіх продуктивних тварин. Діяльність господарств, на яких було проведено таку обробку починаючи з січня 2017 року, була негайно призупинена, а продукція (яйця/м'ясо птиці) більше не постачалась ні на ринки країн ЄС, ні за їх межі. Було вжито ряд заходів для контролю ситуації, компетентні органи держав-членів Європейського Союзу проводять розслідування.
Влада Данії заявила про виявлення 20 тонн заражених інсектицидами яєць. Зазначається, що заражені яйця здебільшого продали у звареному і очищеному від шкарлупи вигляді кафетеріям і кейтеринговим компаніям. Данія - поки що остання із європейських країн, що виявила курячі яйця, заражені інсектицидом фіпронілом, шкідливим для людей.
Інсектицид вражає нирки, печінку і щитовидну залозу у людей, і заборонений у країнах ЄС до застосування на тваринах, призначених для людського харчування, хоч його все ще використовують у інших сферах ветеринарії. Окрім Данії скандал із зараженими інсектицидами яйцями зачепив ще дев'ять країн, включно з Британією, Румунією і Люксембургом.
Більшість заражених яєць походять із птахоферм у Нідерландах, яка є найбільшим постачальником курячих яєць у світі, проте заражені зразки виявили також у продукції із Бельгії і Німеччини.
Влада Нідерландів оголосила, що затримала двох підозрюваних - працівників нідерландської компанії Chickfriend - у справі про зараження курячих яєць інсектицидами.
Арешти відбулися після серії поліцейських рейдів на восьми різних локаціях у Нідерландах і Бельгії.
Ймовірне зараження відбулося внаслідок обробки курей від вошей препаратом, у складі якого містився небезпечний для людей фіпроніл. Слідчі вважають, що препарат постачався компанією Chickfriend, яку нідерландські фермери наймали для обробки тварин від шкідників. Як у нідерландської компанії опинився цей препарат - поки що достеменно невідомо, проте слідчі підрозрюють, що хімікати продала бельгійська фірма Poultry Vision.